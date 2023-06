Atp s’-Hertogenbosch 2023 | buon esordio di Sinner | Bublik sconfitto in due set

... so quanto posso giocare bene qui" ha detto Jannik Sinner in un'intervista pubblicata sul programma ufficiale del Libema Open, l'250 di 's -, trasmesso in diretta su SuperTennis e ...Esordio dal secondo turno a s' -, in Olanda, per l'azzurro Jannik Sinner, Il 21enne di San Candido, n.9e secondo favorito del seeding, ha accettato una wild card per il torneo, prevista per il campione in carica ...Da una parte ci sono un paio di500 " Queen's e Halle " che vedranno impegnati diversi big del ... Ci sono tornei come Queen's, Halle, s'e Newport dove le palline volano via appena ...

Sinner-Bublik, ATP s'Hertogenbosch 2023: quando gioca, orario, programma, tv, ordine di gioco OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:28 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Bublik. Programma che scorre rapido. Tra poco più di un'ora toccherà al talento altoates ...'Se prendi un po' di fiducia su questa superficie, puoi ottenere tanto. Dopo i quarti a Wimbledon torno sull'erba con molta convinzione, so ...