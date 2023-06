Atp di Stoccarda | Sonego e Musetti in campo negli ottavi di finale

(Di mercoledì 14 giugno 2023)– Non si ferma la stagione del tennis italiano e mondiale e dopo il Roland Garros, gli Azzurri sono impegnati all’Atp di. A seguito l’uscita di scena di Matteo Berrettini, gli italiani Lorenzoe Lorenzosono impegnati nel torneo. Il primo, numero 41 del Ranking, affronterà Christopher O’Connell con l’obiettivo di centrare i quarti di. Stessa cosa per, numero 17 in Atp, che aspetta sull’erba il francese Gregoire Barrere, numero 58. Entrambi oggi in. (foto@FitpTennis-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

- Ottavi di finale dell', che vede i due italiani Sonego e Musetti ancora in corsa. Il torinese, dopo aver superato Berrettini nel derby azzurro ai sedicesimi, affronta l'australiano Christopher O'Connell, ...Andrea Binotto QUOTE Sarà Alexander Bublik il primo avversario di Jannik Sinner nell'di ... Non dovrebbero esserci troppi problemi neanche per i due italiani impegnati a. Lorenzo Sonego , ...O'Connell - Sonego è un match valido per il secondo turno del torneo250 di: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Un monologo. Potremmo riassumere così la super - prestazione di Lorenzo Sonego nel suo esordio acontro il suo ...

I due azzurri in campo oggi nei rispettivi incontri contro O'Connell e Barrere: tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal torneo tedesco ...The Hammer non è più se stesso, la sconfitta contro Sonego lo ha messo di fronte alla realtà. In un post su Instagram ha ammesso le difficoltà del momento: “Bisogna essere realisti, per raggiungere il ...