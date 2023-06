Atp di Stoccarda | Lorenzo Sonego esce agli ottavi di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 giugno 2023)dall’Atp di. Il torinese ha perso questo pomeriggio con Christopher O’Connell per 7-6(5) 6-3. Saluta la competizione l’Azzurro con qualche rimpianto. L’australiano prosegue ai quarti didove affronterà il vincente della sfida fra il polacco testa di serie n.4 Hubert Hurkacz (n.14 ATP) e il qualificato giapponese Yosuke Watanuki (n.121). Il racconto del match su supertennistv.it Nel primo set l’equilibrio è l’attore protagonista, nonostante siaad avere qualche chance in più. Specialmente nei game centrali, tutti risolti ai vantaggi, l’ago della bilancia sembra pendere maggiormente dalla parte dell’azzurro che vede però cancellate tutte e cinque le palle break avute, di cui una sfilata via sul 2-1 per un errore a ...