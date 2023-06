Atp 250 Stoccarda | Musetti sulla vittoria con Barrere | “Sono soddisfatto del mio livello sull’erba”

Lorenzo Musetti sfiderà Frances Tiafoe ai quarti di finale dell'di Stoccarda 2023 , in programma dal 12 al 18 giugno. Prosegue l'ottimo cammino in terra tedesca di Musetti, che dopo aver battuto all'esordio Gojo si è ripetuto sempre in due set contro ...Interviste Tennis Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio dei due tennisti italiani impegnati quest'oggi al torneodi Stoccarda. Lorenzo Sonego non è riuscito a replicare la grande prestazione messa in scena all'esordio contro Matteo Berrettini e si è lasciato sorprendere dall'australiano Christopher O'...Seconda vittoria di fila per Lorenzo Musetti sull'erba: il 21enne carrarino, NR. 17 del Ranking e NR. 6 del Seeding, bissa il successo sul croato Borna Gojo liquidando in un'ora e 35' il francese ...

La wild card italiana Jannik Sinner, numero 2 del tabellone principale di singolare maschile del Libema Open 2023, torneo combined di tennis, esordisce con una vittoria a 's-Hertogenbosch: nel match v ...Agenzia Stoccarda, 14 giu. – Si ferma al 2° turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 718.410 euro). L’azzurro, numero 41 del mondo, cede all’australiano… Leggi ...