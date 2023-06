(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una grande squadra di salto triplo. Arrivano delle conferme a riguardo, dalla Spagna, dove si è tenuto il meeting diha mostrato chiari di segnali di vitalità. L’atleta dei Carabinieri, infatti, si è imposto con la misura di 17,26, con vento regolare alle spalle (+1.0), conquistando un risultato che va oltre il 17,20, standard previsto per i Mondiali di Budapest (Ungheria), in programma dal 19 al 27 agosto. Per il 26enne di Parma una grande soddisfazione, dopo comunque gli ottimi risultati del recente passato. Ci si riferisce in particolare al quarto posto degli Europei di Monaco di Baviera e al sesto della rassegna continentale indoor a Istanbul (Turchia), dopo la quarta piazza di Torun dell’edizione di due stagioni fa. E’ stato il secondo tentativo quello buono, in cui tecnica e potenza hanno portato alla ...

Atletica, Tobia Bocchi torna a volare! Che balzo a Castellon: settimo al mondo nel 2023! OA Sport

