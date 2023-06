Atletica | Jacobs ' Critiche e attacchi non mi condizioneranno | rinascerò'

"Era importante che tornassi in pista - prosegue- . È stato emozionante sentire la gioia scoppiarmi nel petto quando sono entrato nello stadio, percepire l'adrenalina nel corpo, sentire il ...Il post del campione olimpico in carica dei 100 metri e della 4x100: "Ferito dalle critiche, ma non permetterò mai a niente e nessuno di impedirmi di sognare e di lottare" Marcellassicura: "Rinascerò ancora superando gli ostacoli" . In un post su Instagram il campione olimpico in carica dei 100 metri e della 4x100 spiega di avere "tante paure, ma sono consapevole di ...Raccontate le emozioni,spiega cosa non ha funzionato. "Mi sono sentito bene sui blocchi di partenza e sono partito come non facevo da tempo, ma poi le gambe non hanno sostenuto quello sforzo ...

Jacobs, calvario senza fine: salta anche gli Europei a squadre. Obiettivo i Mondiali di agosto La Gazzetta dello Sport

'Sarebbe bello essere sostenuti nei momenti complicati', dice l'olimpionico azzurro ROMA (ITALPRESS) - 'È da un po' di tempo che vorrei ...Il campione olimpico fermo ancora per infortunio, costretto a saltare gli Europei a Squadre ...