Atletica | Bocchi vince al meeting di Castellon e riscrive il suo primato | vola a 17 | 26

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Grande salto per Tobianel triplo, l’azzurroa 17,26 con vento regolare (+1.0)ndo aldi, in Spagna, endo ilpersonale con un progresso di 12 centimetri. Il portacolori dei Carabinieri esulta anche per aver superato il 17,20 che rappresenta lo standard per i Mondiali di Budapest. Con questo risultato l’emiliano allenato da Renato Conte diventa ottavo nelle liste italiane alltime, incrementando il 17,14 del 2021 agli Assoluti di Rovereto che gli aveva dato la qualificazione olimpica. Per la terza volta riesce a oltrepassare i 17 metri, varcati anche con il 17,04 di Gateshead in quella stagione. SportFace.