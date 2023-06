Atalanta | un attaccante nel mirino | Gasperini può lanciarlo

Sassi è un giocatore di proprietà dell'e tra qualche settimana - salvo sorprese - tornerà ... di un portiere (se Sassi tornerà a Bergano) e di almeno unchiamato a sostituire ...... l'del Leeds, impegnato in questi giorni con la Nazionale di Roberto Mancini nelle ... Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (), Fabiano Parisi (Empoli),...... l'del Leeds si aggregherà al gruppo lunedì 19 giugno. Italia, esordio contro la Francia ... Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (), Fabiano Parisi (...

Atalanta-Sampdoria: un attaccante vola in Scozia | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Grifone a caccia di attaccanti, l’idea è prenderne due: uno esperto che sia garanzia in A e una scommessa. Piace Nzola, lascerà lo Spezia ma c’è concorrenza.Dopo tre prestiti senza grandi successi individuali, Sam Lammers e l’Atalanta si lasceranno in via definitiva, chiudendo una relazione che non è mai davvero decollata. L’attaccante olandese classe ...