Asti | zio andava a prendere la nipote a scuola e la violentava | condannato a 9 anni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È statoa novedi reclusione in tribunale adungiano di 65, per violenza sessuale nei confronti della. I fatti contestati si riferiscono al 2013, quando la ragazza, appena quattordicenne, veniva affidata dai genitori allo zio, il marito della sorella della mamma della ragazza. L’uomo la costringeva a subire atti sessuali, in particolare, si legge negli atti, “dopo averla prelevata dae averla condotta dal dentista, la accompagnava sempre in casa sua dove, approfittando dell’assenza della moglie, la”. La ragazza denunciò le violenze ai carabinieri nel 2020. La sentenza prevede anche un risarcimento da quantificare in sede civile e una provvisionale di 100mila euro. “Non c’è sentenza né ci sono ...

L'orco era la zio. Un uomo di 65 anni è stato condannato a nove anni di carcere dal tribunale di Asti per violenza sessuale nei confronti della nipote. Gli episodi finiti nel mirino degli inquirenti r ...