Assassinò il molestatore della compagna nel 2008 | ucciso in Puglia a 42 anni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È statocon almeno due colpi di pistola Luigi Guadadiello, 42, vittima di un assalto a Squinzano, in provincia di Lecce. L’uomo era noto alle cronache giudiziarie bergamasche per aver assassinato nelAbdelghani Khadda, ritenuto colpevole di aver violentato la sua fidanzata, all’epoca 21enne. L’omicidio si era consumato in un appartamento di via Locatelli 2 a Brignano Gera D’Adda. Guadadiello era stato condannato a 16di reclusione per avere sferrato due coltellate al cuore del marocchino di 31usando un coltello da cucina. Secondo le indagini guidò per tutta la notte dal Salento fino al comune di Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, dove viveva la sua fidanzata. Era fuggito, salvo poi decidere di consegnarsi alla polizia e confessare il delitto. L’Ansa ...