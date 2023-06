Asllani | «Futuro? Sono certo che resterò all’Inter»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le parole di Kristjan, centrocampista dell’Inter, sul suocon la maglia nerazzurra. I dettagli Kristjan, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Albania. PAROLE – «un giocatore nerazzurro e per me questo è un sogno. Staròanche inovviamente. Ho avuto pochi minuti, ma quando vedo chi c’è penso sia un sogno stare lì con loro. Orain Nazionale e voglio che facciamo del nostro meglio. Tornando a parlare di Istanbul, è stata una grande emozione, non capita a tutti i giocatori. Volevamo vincere, ma il calcio è così. Adesso il mio focus è sulla Nazionale, dove vogliamo raggiungere i nostri obiettivi». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

...primo Kristjan, centrocampista dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Albania: 'Sono un giocatore nerazzurro e per me questo è un sogno. Starò all'Inter anche in...... in vista della prossima stagione è pronto a dare più spazio al giovane Kristjan, per il ... Ma il suosembra prendere altre destinazioni, lontane dalla Spagna.L' Inter studia le strategie di mercato per rinforzare la rosa del. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero stati individuati come principali ... invece, Edin Dzeko,e Roberto ...

Asllani, futuro all'Inter: "Un sogno stare con i nerazzurri" Tag24

Asllani e il suo futuro all'Inter, il calciatore non ha dubbi e ne ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale albanese ..."Sono un giocatore nerazzurro e per me questo è un sogno. Starò all'Inter anche in futuro ovviamente. Ho avuto pochi minuti, ma ...