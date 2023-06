Asfaltati tutti quanti! Berlusconi | le legge dell' imbattibile | occhio a queste foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La lista degli avversari politici di Silvionon solo è lunga, ma attraversa stagionia storia di questo Paese. E segna persino i cambiamenti dei partiti che lo hanno contrastato. Il primo competitor, quello legato alla “discesa in campo” e alla nascita di Forza Italia, fu Achille Occhetto. Segretario del Pds, protagonistaa “svolta”a Bolognina, candidato dei Progressisti, guidò quella “gioiosa macchina da guerra” che, dopo la bufera di Tangentopoli, si pensava avrebbe consegnato il governo del Paese agli eredi del Pci, appena sfiorati dallo scandalo di Mani Pulite. Non fu così: l'inventore di Fininvest e di Milano 2 scardinò gli schemi, candidandosi. Vinse. Memorabili furono i confronti in tv tra i due, che fissarono la differenza tra due mondi, due epoche, due modi opposti non solo di intendere ...