Ascolti tv ieri 13 giugno 2023 | Rai1 vince il prime time

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Vittoria dineldisera 13con il film ‘Sophie Cross – Verità nascoste’, visto da 2.153.000 telespettatori pari a uno share del 12,6%. Secondo gradino del podio per La7 con ‘DiMartedì’ che ha ottenuto 1.437.000 telespettatori (share del 9,8%). Terzo posto per Canale 5 con lo ‘Speciale Tg5’ dedicato a Silvio Berlusconi seguito da 1.371.000 (share dell’8,6%). Fuori dal podio su Retequattro il film ‘Il compagno Don Camillo’ ha realizzato 1.088.000 telespettatori e uno share del 6,1% mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ ne ha interessati 958.000 (share del 6,5%). Su Rai2 la partita Foggia–Lecco, valida per la finale di andata della Serie C/Lega Pro 2022/23, è stata vista da 798.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,9%. Su Italia 1 il ...