Ascolteremo una nuova canzone dei Beatles grazie all’IA

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In un’intervista concessa alla BBC alla vigilia del suo ottantunesimo compleanno, Paul McCartney ha annunciato che entro quest’anno uscirà un nuovo singolo dei: si tratterebbe, secondo la televisione di stato britannica dellaNow and Then, già opzionata come terzo singolo per l’uscita dell’album celebrativo Anthology e oggi riportata in vitaall’Intelligenza Artificiale: “alla tecnologia siamo riusciti a pulire la voce di John Lennon, isolandola dalle altre tracce, e a completare il mixaggio del brano“, ha raccontato Paul McCartney. La voce di John Lennon, che aveva registrato Now and Then in formato demotape piano e voce direttamente da casa sua, il Dakota Building di New York, è stata estrapolata da una audiocassetta che la vedova di mr. Imagine, Yoko Ono aveva consegnato circa ...