Aria e acqua sono i tesori più preziosi del pianeta da difendere. Parola di Fercam e Dab Pumps

(Di mercoledì 14 giugno 2023), due fra ipiùper il, due elementi dada un inquinamento sempre più allarmante. Ed è proprio in loro loro difesa che sischierate, azienda ...

'Sull'Italia si sono abbattute più di 3 bombe d', grandinate e trombe d'all'ora che hanno investito città e campagne con allagamenti, frane e danni'. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather ..., due fra i tesori più preziosi per il pianeta, due elementi da difendere da un inquinamento sempre più allarmante. Ed è proprio in loro loro difesa che si sono schierate Fercam, azienda ...Esiti simili sono stati osservati per quanto riguarda l'ecotossicità terrestre, che comprende l'inquinamento dell', del suolo e dell'. Questi cambiamenti positivi sono stati principalmente ...

Bomba d'acqua a Roma, meteo impazzito sulla capitale: prosegue l ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Per il Premio Sorella Acqua concorrono opere di finzione e documentaristiche ... I corti fuori concorso sono: Aria Frizzante di Chiara De Luca, Dimmi chi sono di Luca Caserta, La mia terra di nessuno ...La crisi climatica sta colpendo le acque oceaniche profonde nel Mare di Weddell. Studio su Nature Climate Change, basato anche su dati satellitari ...