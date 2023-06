di droga tra il Sudamerica e Aprilia e. Tre persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione "Iris", che ha portato al ...Servono nuovi anelli esterni che decongestionino ildel centro - città, si dovranno ... Ha avuto la "", la "Aprilia", la "Flaminia". Vedere la sua soddisfazione nel guidarle era un vero ...L'incidente è successo tra le 13,30 e le 14, in un momento in cui c'era pocoanche a causa ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Scontro tra auto e moto ad: centauro muore a 48 anni

Ardea, traffico internazionale di cocaina: arrestato ex consigliere comunale Il Corriere della Città

Traffico di droga tra il Sudamerica e Aprilia e Ardea. Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione “Iris”, che ha portato al sequestro ...Gli arrestati, accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sono Patrick Mauriello, di 29 anni, ed Emanuele Di Pasquale di 47, bloccati a Lisbona, e Andrea Meneghello, di 44, preso ad ...