Antonio Giagoni | in anteprima il video di ‘Tremo’

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Da venerdì 9 giugno 2023 è disponibile Tremo, il nuovo singolo di. Tremo è un brano che affronta la paura dell’amore in una chiave dance funk all’italiana, dal folk di Ivan Graziani a ritornelli morbidi e melodici citando Neffa. Lo special molto battistiano si apre come una bolla, come se il tempo e la frenesia per un attimo si fermassero per dare spazio alla consapevolezza e fino a risolversi alla presa di coscienza del fatto che tanto anche questa volta, nonostante la grande alchimia, lei/lui si stancherà di te. «La notte mi ha sempre regalato le cose più intriganti e creative, un brano scritto di getto cavalcando le emozioni e le malinconie del momento», dicea proposito della canzone. Ilclip di Tremo per la regia di Emiliano Giannelli descrive una ...

Da venerdì 9 giugno 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale 'Tremo', il nuovo singolo di. 'Tremo' è un brano che affronta la paura dell'amore in una chiave dance funk all'italiana. Dal Folk di Ivan Graziani a ritornelli morbidi e melodici citando Neffa. Lo Special, molto ......GATTA Giandiego GAVA Vannia GEBHARD Renate GEMMATO Marcello GHIO Valentina GHIRRA Francesca GIACCONE Andrea GIACHETTI RobertoDario GIANASSI Federico GIGLIO VIGNA Alessandro GIORDANO......UDARIO C - DES U GIANASSI FEDERICO C - SIN U GIGLIO VIGNA ALESSANDRO C - DES U GIORGETTI GIANCARLO C - DES U GIORGIANNI CARMEN LETIZIA C - DES U GIOVINE SILVIO C - DES P GIRELLI GIAN...

ANTONIO GIAGONI VENERDÌ 9 GIUGNO ESCE IN RADIO E IN ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Badesi. Con la vittoria ottenuta ai rigori della squadra Torres Accademy allenata da mister Massimo Maninchedda nella finalissima disputata contro i coetanei del Latte Dolce di mister Marco Lampis si ..."Tremo" è il nuovo singolo di Antonio Giagoni disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in radio da venerdì 9 giugno 2023.