Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo Donnamaria per noi non è un bel periodo

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 14 giugno 2023)lacon. Dopo aver pubblicato una storia Instagram in cui precisava che non si sarebbe fatta mettere al secondo posto da nessuno, l’influencer ha parlato per la prima volta di quanto sta accadendo nella sua storia d’amore, chiedendo però rispetto per entrambi: “Per me enon è un