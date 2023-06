Anm unica opposizione a Berlusconi I processi al Cav proseguiranno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “un perseguitato? Diciamo che per anni i magistrati dell’Anm sono stati la verapolitica al Cavaliere. Ma non dimentichiamo che le televisioni di Mediaset cavalcarono, prima della discesa in campo, il moto giustizialista di Mani Pulite”. Luca Palamara, ex magistrato e più giovane presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati dal 2008 al 2012, di giustizia se ne intende parecchio. Ha scritto libri (da “Il sistema” a “Lobby e logge”) e ha vissuto in prima persona le complessità che animano la magistratura. Ora, insieme ad Affaritaliani.it, è pronto a sviscerare il difficile rapporto di Silviocon la giustizia. Segui su affaritaliani.it

Palamara ad Affari: 'L'fece opposizione politica a Berlusconi' ' Berlusconi un perseguitato Diciamo che per anni i magistrati dell'sono stati la vera opposizione politica al Cavaliere. Ma non dimentichiamo che le televisioni di Mediaset cavalcarono, prima della discesa in campo, il moto giustizialista di Mani Pulite'. Luca ...... è stata un'esperienza bellissima e una cosa assolutamente. E' stato per me un maestro ... Ore 20.55 - Magistratura, le parole dell'L'Associazione nazionale magistrati 'si unisce ai sentimenti ...Il diverso orientamento culturale potrebbe, quindi, aver scatenato la reazione dell'. Analoghe ... L'toga non di destra nominata da Nordio è il giudice di Vicenza Gaetano Campo, candidato non ...

Palamara: "Berlusconi un perseguitato come Renzi". E sulla mafia... Affaritaliani.it

“Berlusconi un perseguitato Diciamo che per anni i magistrati dell’Anm sono stati la vera opposizione politica al Cavaliere. Ma non dimentichiamo che ...L'Assemblea degli iscritti all'Anm esprime la sua "preoccupazione" per la "prospettiva di riforme costituzionali che mirano a modificare l'assetto ordinamentale della magistratura e ad attuare scelte ...