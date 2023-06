Andrea Pinna | il bipolarismo e il tradimento “nel periodo della mia vita” Zorzi | “Non lo sapevo”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il legame di– content creator, influencer e scrittore – con Tommaso– influencer e personaggio televisivo, già vincitorequinta edizione del Grande Fratello Vip – si è spezzato tre anni fa. Non si parlano dal 2020 ed è stato lo stessoa spiegare in un lungo video social il motivorottura, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Su Instagram il 36enne di origine sarda, milanese di adozione, ha deciso di sfogarsi, rivelando di essere bipolare, di aver tentato per 22 volte il suicidio e di essersi trovato nelpeggioresuaquando il noto personaggio tv lo avrebbe “tradito”. Alcuni followers, sapendo che i due si erano frequentati assiduamente, si sono chiesti il motivo ...