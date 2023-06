Andorra-Svizzera | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Venerdì 16 giugno 2023, alle ore 20.45, si giocherà-Romania, match valido per la terza giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024. Svizzeri i testa al raggruppamento a punteggio pieno, cercheranno di mettersi al sicuro, mentre i padroni di casa, con un solo punto conquistato, difficilmente riusciranno a contrastare i loro avversari.-ROMANIA: LE(4-4-2): Alvarez, Rubio, Llovera, Alavedra, San Nicolas, Martinez, Rebes, Vales, Cervos, Vieira, Rosas. All. Alvarez ROMANIA(4-4-2): Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Ridriguez, Xhaka, Freuler, Zakaria, Sow, Okafor, Embolo, Allen. All. Yakin QUOTE Rumeni ampiamente favoriti con la loro vittoria data a 1,06, il pareggio a 14,00, mentre il successo dei padroni di casa è quotato a ...