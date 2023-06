Anche Veronica Lario al funerale di Berlusconi in Duomo

LA FOTODIRETTA IL LIVEBLOG 13.08 - Ai funeralil'ex moglie- Ci saràLario ai funerali. Sul lato destro della navata siederà la famiglia. La compagna Marta Fascina e ......Lario a Marta Fascina A quanto pare i due erano molto simili: "Io sono una maniaca del controllo. Proprio come lo era Silvio. Innamorato pazzo del suo lavoro, da sempre e per sempre....Presentimolti turisti, incuriositi dalla folla e dalle telecamere. La piazza è stata divisa ... 2023 - 06 - 14 11:55:54Lario in prima fila Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio ...

Veronica Lario, da attrice a seconda moglie di Silvio Berlusconi. FOTOSTORIA Sky Tg24

Scopri di più sulla vita privata di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, la prima moglie di Silvio Berlusconi, leggi questo articolo!Il suo impero oltre-Silvio. La storia di «un sognatore pragmatico, che cerca di trasformare i sogni in realtà» dovrà continuare ora nella sua eredità. A definire ...