Anastasi si presenta a Piacenza | ' Sono venuto qui per vincere'

Mette le cose in chiaro da subito Andrea. Il giorno della presentazione da tecnico di Piacenza guarda Hristo Zlatanov e Alessandro Fei e spiega: 'Noi non abbiamo mai fatto sport in vita nostra. Perché quando si scende in campo conta ...È stato presentato oggi, il nuovo tecnico della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ovvero Andrea. Per lui un anno di contratto. "Cercherò di fare il mio meglio per mettere in condizioni i ragazzi di dare tutto quello che hanno in campo ha detto il nuovo head coach come sapete la ...... la Juve è diventata la squadra di tutti quelli che andavano a lavorare al nord, tanto che io quando ero ragazzo mi ricordo che nella Juve la maggior parte dei giocatori erano del sud:, ...

Volley, Anastasi si presenta a Piacenza: "Ci sarà tanto da gestire, ma farò il massimo" Virgilio Sport

Prima intervista al tecnico appena nominato sulla panchina emiliana. “Decisiva la gestione dei giocatori dopo l’estate in Nazionale” ...PIACENZA- 'Primo giorno di scuola' per Andrea Anastasi a Piacenza. Il nuovo allenatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza è stato presentato nella sede della Nordmeccanica S.p.A. Al tavolo dei ...