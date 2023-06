Amici | due storiche e amatissime protagoniste ancora amiche 20 anni dopo la loro partecipazione al talent | “Sapevo avrei potuto contare su di te anche da vecchia!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sono passati più di vent’da quando Maria De Filippi diede per la prima volta ad aspiranti cantanti, ballerini e attori la possibilità di far diventare lapassione in un vero e proprio lavoro. All’epoca ilnon si chiamavacome adesso ma Saranno Famosi e fu il cantante Denis Fantina a trionfare. Trac’eranoMonica Hill e Valeria Monetti. La prima è una cantante, ese non ha intrapreso la carriera da solista, ha avuto modo di affermarsi come corista per cantanti di fama internazionale come Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Valeria invece è un’attrice teatrale affermata, che negliha portato in scena tanti personaggi diversi tra, riscuotendo sempre moltissimo successo. Le due erano diventate ...