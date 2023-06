Amici 22 | un ex allievo avvistato insieme all’ex di Tancredi

Caffellatte , infatti, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui appare insieme ad un exdi, Mezkal . Il cantante ha partecipato all'ultima edizione del programma di Canale ...Il parere di chi guardaCome dimostra un video che i siti di Gossip hanno ripostato in questi giorni, Wax è stato l'unicoa non ballare o applaudire durante l'esibizione di Aaron. Altre ...Tra le varie esibizioni, c'è stata anche quella di Aaron Cenere ,del team di Rudy Zerbi e tra le varie reazioni degli ex compagni sta facendo discutere quella di Wax .22, Aaron si ...

Un ex allievo di Amici 22 avvistato insieme all'ex di Tancredi Novella 2000

Tropea - Una domenica densa di significati quella dell'11 giugno, Solennità del Corpus Domini, per la Famiglia Salesiana Calabrese con le Unioni ex Allievi di Lamezia Terme e Vibo Valentia che si sono ...La storica ballerina di Amici Anbeta Toromani torna alla ribalta sui social, e stuzzica Stefano De Martino: il commento è ormai virale.