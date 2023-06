Amici 22 | Mezkal avvistato con l' ex fidanzata di Tancredi | cosa sta succedendo?

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è stato uno degli allievi di questa edizione di, anche se il suo percorso nella scuola si è esaurito in breve tempo. Sembra che l'ex allievo sia statocon una nota tiktoker, ex del cantante. Eccoè successo!

Caffellatte, infatti, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui appare insieme ad un ex allievo di. Il cantante ha partecipato all'ultima edizione del programma di Canale 5, ...Caffellatte , infatti, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui appare insieme ad un ex allievo di. Il cantante ha partecipato all'ultima edizione del programma di Canale ...... che domenica scorsa ha cantato 'Arsenico', dopo lo spazio riservato alla musica 'urban' di. ... Tuttidel format che li ha visti muovere i primi passi e che amano ancora frequentare. Se ...

Amici 22, Mezkal avvistato con l'ex fidanzata di Tancredi: cosa sta ... ComingSoon.it

Tuttavia, sembra che la storia d’amore tra i due sia già arrivata al capolinea, dato che si sarebbe messo in mezzo un ex allievo di Amici 22. Si tratterebbe di Mezkal, cantante scelto da Rudy Zerbi.I fan di Amici hanno notato un nuovo triangolo amoroso che potrebbe coinvolgere l'ex concorrente Tancredi: ecco cosa è accaduto ...