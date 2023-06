Alopecia per 4 mln donne | dermatologi in prima linea con terapie innovative

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Le patologie del cuoio capelluto mettono in crisi anche le, soprattutto in menopausa. L'androgenetica, cioè la progressiva perdita dei capelli, generalmente collegata nell'immaginario collettivo al sesso maschile, oggi è molto diffusa anche tra il sesso femminile. Le italiane che ne soffrono - con pesantissime ripercussioni psicologiche - sono quasi 4 milioni, circa il 13% della popolazione femminile. E le novità terapeutiche, tra cui i farmaci biologici, nella cura delle varie forme di- una delle più comuni malattie autoimmuni che interessa il 2% della popolazione generale (1 paziente su 85) in particolare giovani entro i 30 anni – sono tra le principali tematiche al centro del 97esimo congresso della Società italiana dia e malattie sessualmente ...

Alopecia areata e androgenetica. Dermatologi in prima linea contro ... Quotidiano Sanità

