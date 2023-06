Alluvione | Bonaccini | si sta perdendo tempo | serve commissario

...commissariale" per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione dopo i danni dell'in ... Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano, a margine del convegno ......dei Comuni per comprendere anche quelli della Costa riminese - hanno precisatoe Corsini - perché ovviamente nella conta dei danni vanno quantificati anche quelli indiretti'., ...... e non solo, colpiti dall'. "Sarà anche l'occasione per alcuni di rivedere i giudizi su ... Stefano". Ovviamente ogni euro raccolto e utilizzato sarà rendicontato". Le reazioni degli ...

(askanews) – “Ogni euro che lo Stato metterà da queste parti” per la ripartenza dopo l’alluvione in Romagna “ritornerà indietro con interessi”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, ...(askanews) – “Spero si vada velocemente verso la nomina di un commissario straordinario e una struttura commissariale” per la gestione dell’emergenza e della ricostruzione dopo i danni dell’alluvione ...