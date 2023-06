Allagamenti a Roma | 80 persone salvate dai vigili in centro estivo

La7.it - Un'ottantina di persone sono rimaste intrappolate in un centro estivo a, e quartiere di Fidene , a causa del nubifragio che si è abbattuto oggi nella capitale. Tra loro diversi bambini ...leggi anche Maltempo, nubifragio a. Danni enel Centro Italia Previsti forti temporali sulla montagna romagnola In Toscana rimane attivo il codice giallo per rischio idrogeologico e ...e nel Lazio sono stati duecento gli interventi effettuati dai vigili per i gravi danni ... Le abbondanti piogge hanno creatodi strade, di strutture abitative e sono state diverse le ...

Ancora disagi a Roma, dove nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno si è abbattuto un violento nubifragio. Strade allagate soprattutto nei quadranti a nord e ad est della capitale.Un'ottantina di persone sono rimaste intrappolate in un centro estivo a Roma, e quartiere di Fidene, a causa del nubifragio che si è abbattuto oggi nella capitale. Tra loro diversi bambini ed i loro ...