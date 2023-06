Alla caduta dell’Impero | Roma scoprì che non aveva bisogno di un imperatore

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il 31 ottobre 475 a Ravenna Oreste proclamo?il giovane figlio, Romolo. Ma per lui go- vernare si rivelo? un compito impossibile, soprattutto perche? un impero da governare praticamente non esisteva piu?. L’Italiauna base risibile per la leva fiscale, e il sostegno di Oreste si limitava ai pochi soldati rimasti fedelisua persona. Quel che restava dell’esercito permanente, che si era rifiutato di combattere per Glicerio o per Nepote, ora si ammutino? chiedendo terra con cui sostentare la famiglia, dato che le paghe non erano piu? adeguate. Capeggio? la rivolta un certo Odoacre. Invece di appoggiare un pre- tendente o di sfidare Oreste per il magisterium, si dichiaro? rex Italiae e da Ticinum si mise in marcia verso Ravenna. Oreste cerco? di contrastarlo. I rispettivi eserciti si scontrarono a Placentia, dove ...