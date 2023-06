Alfonso Signorini | “Silvio Berlusconi a Salvini regalava le Madonne | a me gli uomini nudi Mi ha regalato un San Sebastiano tutto nudo Enorme | trafitto | ma tutto nudo”

Gian Maria Sainato , di fronte a questa affermazione si è candidato, svelando che parteciperebbe subito (e non avevamo dubbi) al programma condotto da. Cristina Scuccia , ...Non solo, però, perché a parlare del lato più intimo e privato dell'ex Cavaliere è stato, ponendo al centro la donna che ha accompagnato Berlusconi fino all'ultimo, senza mai ...Non si smorza il dolore per la morte di Silvio Berlusconi per. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha dedicato il numero in uscita oggi del settimanale Chi , da lui diretto, proprio al cavaliere, scrivendo un lungo editoriale su di lui. Ha ...

Alfonso Signorini ricorda Silvio Berlusconi: Lui decise di allungare la durata del GF VIP Fanpage.it

Per Alfonso Signorini Silvio Berlusconi era come un padre, lo ha raccontato più di una volta, anche su Instagram nel giorno in cui fu annunciata la morte del Cav. Aveva condiviso una foto in cui era a ...Conduttore di Canale5 racconta: "Ricordava con amarezza le ore spese per avvocati" Non si smorza il dolore per la morte di Silvio Berlusconi per Alfonso ...