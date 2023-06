Alena Seredova | matrimonio vicino | quella paura pre-nozze dopo l’addio al nubilato

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Addio alcon “spruzzata di ansia” per. La showgirl ceca, pronta a convolare acon il compagno Alessandro Nasi, ha passato ore di “relax” e di leggera pressione con le amiche a Napoli tra gadget maliziosi, cene a base di pesce e passeggiate sulla spiaggia. La modella ha chiamato a raccolta un gruppo di amiche per celebrare i suoi ultimi giorni da donna “libera”. Le “ragazze” hanno cos’ alloggiato in un hotel 5 stelle lusso con vista sul golfo, dove si sono ritagliate momenti di relax e allegria. Hanno fatto shopping e passeggiato sullo splendido lungomare partenopeo. Lapre-in una delle sue storie ha ammesso di vivere un momento di ansia, visto che la data delsi sta avvicinando ...