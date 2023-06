Alena Seredova | l’addio al nubilato a Napoli | nel weekend le nozze con Alessandro Nasi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 14 giugno 2023)si sposano il 17 giugno 2023. Quando otto anni fa ha incontrato il cugino di John e Lapo Elkann se ne è innamorata ed è stato lui a risollevarla dal momento piu? buio: la fine del matrimonio con l’allora portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon, per colpa di un tradimento. A distanza di anni, oggi la showgirl è pronta per leha trascorso, infatti, il suo addio alin questi giorni in compagnia delle sue amiche. L’ex modella ha condiviso sui social le cene con le persone a lei vicine e le passeggiata sul lungomare di. Intanto, però, arrivano già i primi regali in casaala ...