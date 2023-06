Aldiqua. Immagini per chi resta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "In fondo sono sempre gli altri a morire”, avverte nel suo epitaffio Marcel Duchamp, indicando come la morte sia una faccenda da vivi, qualcosa che non si sente, ma si vede. Del resto il primo gesto che si compie verso il compianto è proprio quello di chiudere con le dita le palpebre degli occhi. La morte quindi come faccenda che riguarda i vivi e chi, ed è attorno alla sua rappresentazione e al suo rito che si concentra l’ultimo saggio della storica dell’arte Giovanna Brambilla che con (Lubrica Bramati editore) dà forma a un catalogo della morte rappresentata. Il funerale come luogo della permanenza della morte in vita, un rito catartico che vede la sua forma nascere e svilupparsi nell’Ottocento. La morte rappresentata come distacco dalle cose. Non si muore perché si è mortali, ma sempre per cause accettate perché “esterne”. La necessità per chi ...