Alberto De Pisis si è fidanzato dopo il GF Vip? La foto insospettisce

... ma molti utenti hanno ipotizzato che il tutto potrebbe essere partito la settimana scorsa, quando Edoardo ha deciso di andare alla festa di compleanno diDesenza di lei. Al party in ...Altri rivelano che a scatenare la lite tra i due sia il fatto che Edoardo Donnamaria sia andato alla festa diDe, anche lui ex concorrente del Grande Fratello , senza Antonella ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il dettaglio che stupisce al compleanno diDeGiulia , Pierpaolo e la crisi superata Comunque sia, non è la prima volta che Giulia Salemi e Pierpaolo ...

Alberto De Pisis trova l'amore dopo il GF Vip Mano nella mano in ... Novella 2000

Dopo la partecipazione al GF Vip, Alberto De Pisis si è fidanzato Una foto emersa sui social insospettisce i fan ...Dopo il grande weekend di inaugurazione che ha visto sul palco Levante e gli Eiffel65, il Pride Village Virgo entra nel vivo proponendo nella sua prima settimana di programmazione, da mercoledì 14 a s ...