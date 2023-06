Alberto Angela | arriva il suo nuovo programma ‘Noos’ | ma che significa questa parola?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 giugno 2023)sta perre su Rai 1 con undal titolo Noos. Scopriamo cosa! Il nome diè noto a tutti, proprio come quello di suo padre Piero che è stato il più grande divulgatore scientifico della televisione italiana. Sfortunatamente è deceduto poco tempo fa. Tuttavia, non è scomparso il desiderio del pubblico di ascoltare quello che lui aveva da dire. Perragione, proprio in suo onore è stato fatto di recente uno speciale, condotto - per l’appunto - da suo figlio. Se Piero si è sempre concentrato sulla scienza, lasciando meno spazio alla cultura umanistica e artistica,sembra decisamente più interessato a ...