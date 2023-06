Alba Parietti ai funerali di Berlusconi | «Ha avuto grande rispetto della mia storia e cultura | del mio essere donna di sinistra»

Avevamo un rapporto di profonda stima', ha detto. 'Santificazione sbagliata Non si può dire a un Paese cosa provare', ha concluso. 'Ho tanti ricordi di lui - ha detto l'attore e ...Ascolto da vicino le dichiarazioni epocali di: "Al ristorante mi dicono "c'è Berlusconi, alzati e vai a salutarlo", io sono una signora, non mi alzo, ma veniva sempre lui da me". Lele ...E dietro ancora i vertici di Fininvest, Mediaset, Publitalia, personaggi come Gerry Scotti,, le Iene, Barbara D'Urso, Iva Zanicchi e anche Lele Mora. Dall'altro lato della navata le ...

Alba Parietti ai funerali di Berlusconi: «Ha avuto grande rispetto della mia storia e cultura, del mio essere... Corriere TV

Ha partecipato – come molti altri – ai funerali di Silvio Berlusconi: Alba Parietti ha voluto ricordare l’ex premier.Al funerale dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi erano presenti tanti VIP e uomini di spettacolo: ecco chi c'era.