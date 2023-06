Ajax | Maurice Steijn è il nuovo allenatore | contratto triennale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Saràad allenare l’per i prossimi tre anni. Il tecnico olandese, classe 1976, ha lasciato lo Sparta Rotterdam per firmare con il club di Amsterdam, che ne ha ufficializzato l’ingaggio: “ha ottenuto grandi risultati in tutti i club in cui ha lavorato – le parole del direttore tecnico dell’, Sven Mislintat -. Le sue squadre hanno sempre dimostrato di essere eccezionali e siamo convinti che sia pronto per fare un salto di qualità”. Insieme aarriva anche Said Bakkati come vice-. SportFace.

