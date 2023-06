‘AIR’ | Lazza e Noemi insieme nel nuovo brano prodotto da Dardust

Leggi su funweek

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La nuova coppia musicale dell’estate 2023 è formata da, uniti nel segno delAIRda. A metterci lo zampino ci ha pensato glo for music, format di glo che ha scelto la musica come strumento per racconta i propri valori e dialogare con la community in maniera inclusiva. Ora, anche grazie la creatività di tre artisti amatissimi, glo lancia unche celebra la quotidianità di chi è sempre on the go. “Siamo entusiasti di collaborare con artisti del calibro di”, commenta Fabio de Petris, Direttore Generale di BAT Italia. “AIR è unche invita a vivere appieno ogni esperienza nella vita di tutti i giorni. Il messaggio trasmesso da ...