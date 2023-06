Ai posteri l’ardua sentenza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Che dire della morte di Berlusconi? Sembrava eterno.Alda Guidivia email Gentile lettrice, alla scomparsa di un uomo divisivo e che tuttavia ha segnato la Storia del nostro Paese nel bene o nel male, penso che l’unico atteggiamento onesto, per me che l’ho conosciuto personalmente, sia quello del Manzoni verso Napoleone quando, nel Cinque maggio, rifiutò sia il “servo encomio” che il “codardo oltraggio”. “Ei fu… ”. Berlusconi era l’editore del Tg5 per cui lavoravo. Sapeva bene che le mie idee politiche cozzavano con le sue, ma questo non gli precluse di esprimermi più volte stima professionale. Ricordo che a un G7 in Francia, dopo la conferenza stampa lo vidi fendere la folla di giornalisti che lo attorniavano bramosi di una stretta di mano, per raggiungermi laggiù nell’ultima fila, dove me ne stavo in disparte coi miei pensieri: “Di Mizio, che piacere vederla qui. Com’è andata la ...