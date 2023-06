Ai funerali di Berlusconi la piazza è piena a metà Giovani di Forza Italia | anziani e tanti ultras del Milan | chi c’era davanti al Duomo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il giovane Simone sarà rimasto deluso. È arrivato da Palermo all’una di notte e si è subito andato a posizionare in, in modo da poter seguire il funerale di Silviodalla prima fila. Ma avrebbe tranquillamente potuto trascorrere la notte in albergo, riposare e presentarsi nella tarda mattinata: arrivareal sagrato sarebbe stato comunque abbastanza semplice. Chi si aspettava il pienone, infatti, ha sbagliato il pronostico. Saranno state le 48 ore di lutto televisivo no stop, il caldo o forse anche solo il giorno e l’orario, non esattamente comodi per chi lavora. Fatto sta che alla fine idi Stato dell’uomo di Arcore non hanno fatto registrare l’atteso sold out. La folla ha rimpito più o meno a, ...