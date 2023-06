Agenti della Penitenziaria presi a calci e pugni nel carcere di Noto | “L' aggressore con 150 precedenti Tutto normale?”

Nel corso del pomeriggio dello scorso 10 giugno, durante uno specifico servizio di osservazione, glihanno fermato l'uomo per un controllo, subito dopo essere uscito da casa a bordo...Lo scorso fine settimana gliSottosezione Polizia Stradale di Cassino notavano una Fiat Panda con due persone a bordo che alla vistapattuglia cercavano di dileguarsi tra i veicoli in transito. Nonostante l'...Nella giornata di ieri, 13 giugno, gliPolizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla ProcuraRepubblica di Busto Arsizio nei ...

Indagati in Abruzzo diciannove agenti della Polstrada - TrasportoEuropa TrasportoEuropa

Alle 15 prendono il via le esequie dell'ex premier. All'interno del duomo 2mila persone, all'esterno 20 mila. Saranno presenti presenti Mattarella e Meloni Alle 15 prendono il via le esequie solenni d ...Gli agenti, già convocati dal settore delle Risorse umane del Comune per firmare i contratti, "saranno tutti impegnati in servizi stradali e di vigilanza: in totale lavoreranno 20 ore in più al mese".