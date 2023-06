Afragola | controlli durante la festa di Sant’Antonio | sequestri e un arresto

È capitato nel Torinese a due venditori ambulanti, un ventinovenne residente ade un ...qualche ora è stato portato nel carcere delle Vallette per la necessità di procedere a dei...È capitato nel Torinese a due venditori ambulanti, un ventinovenne residente ad(Napoli) e ...ora è stato portato nel carcere delle Vallette per la necessità di procedere a dei...I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Paolo Magri, 39enne digiò noto alle forze dell'ordine. Durante un posto di controllo in via Domitiana , i militari hanno notato una Renault Clio lanciarsi in un sorpasso azzardato. Fermato, il 39enne si è mostrato ...

Ad Afragola controlli durante la festa di Sant'Antonio Agenzia ANSA

Ad Afragola i Carabinieri hanno effettuato dei controlli a largo raggio durante i festeggiamenti del santo patrono. I militari, insieme al personale ...AFRAGOLA - Ad Afragola i carabinieri hanno effettuato dei controlli a largo raggio durante i festeggiamenti del santo patrono. I militari, insieme al personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno verificato ...