Affondo per la stella della nazionale | super affare Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilha le idee chiare su come agire nel mercato. De Laurentiis ha messo nel mirino un talento che si sta mettendo in luce inIl, nel corsosessione estiva del mercato, sottoporrà la propria rosa ad un restyling completo che comprenderà numerosi addii ed altrettanti nuovi acquisti. In lista di sbarco ci sono diversi titolari e riserve, che il club proverà a sostituire ingaggiando giovani talenti in rampa di lancio. Diversi i nomi segnati in rosso sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis, i cui riflettori sono puntati soprattutto sulla Serie A. Agli azzurri piace da tempo Lazar Samardzic, ritenuto il naturale sostituto di Piotr Zielinski. Il polacco è in scadenza nel 2024 e fin qui i vari contatti andati in scena tra la dirigenza ed il suo entourage non sono bastati per individuare ...