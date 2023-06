ADL brucia anche la pista Sousa | non vuole pagare la clausola

...per i tanti addii . Le mosse di mercato del Napoli lasciano perplessi i tifosi. Ieri il ds Giuntoli ha provato a spiegare i perché di alcune situazioni, dall'addio di Koulibaly che ancora, ......ancoraper aver sciupato malamente le chances di scudetto. La voglia matta della squadra di far pace con la sua gente non è servita e non è bastata. Cori e striscioni contro il Napoli ed......per i tanti addii . Le mosse di mercato del Napoli lasciano perplessi i tifosi. Ieri il ds Giuntoli ha provato a spiegare i perché di alcune situazioni, dall'addio di Koulibaly che ancora, ...

Tuttosport - ADL brucia anche Sousa: è spuntato un grande problema Tutto Napoli

La sensazione, come scrive il quotidiano Tuttosport, è che Aurelio De Laurentiis abbia “bruciato” anche la candidatura di Paulo Sousa per la panchina del Napoli. Perché l’incontro tra i due c’è stato ...Giornata di verdetti quella di domenica. Dopo la “regular season”, mancano 2 squadre all’appello della Serie A. La prima è il Verona che vince lo spareggio salvezza contro lo Spezia e la seconda è il ...