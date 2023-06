“Adesso fuori da Mediaset” Morte Berlusconi | scoppia forte la polemica sul cantante e il suo gesto

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Non c’erano dubbio al riguardo. Ladi Silvioè stato un duro colpo per moltissimi ma ha anche dato vita ad una lunga serie di polemiche che ancora non si arrestano, nonostante le scuse di chi si ha fatto gaffe. Tra loro Gemitaiz, Gabriele Parpiglia non lo vuole a, e di mezzo anche Fedez. Un appello pieno di indignazione e dispiacere quello del giornalista e autore al marito di Chiara Ferragni. L’ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri, non è assolutamente stata l’unica a essersi resa protagonista di una pessima uscita di fronte al lutto per Silvio. Diversi volti dello showbiz hanno scritto parole di cattivo gusto sul Cavaliere. Gemitaiz deve partecipare ad un eventoe Fedez ora dovrà decidere se permetterglielo lo stesso, a parlare ...

... ecco i temi trattatiE' sempre più intenso il rapporto, dentro edal campo, tra il Milan e la Francia. In via Aldo Rossi suona davvero forte la Marsigliese, soprattuttocon la promozione ...... ecco cosa rischiaInoltre, l' Unione Europea era il maggior consumatore russo di petrolio e gas, un mercato quasi completamente tagliatoun anno dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo ...La vera preoccupazione per la salute deriva dall'eccesso di grasso che si accumula al di...si aggiunge l'elemento più subdolo del grasso nel muscolo, che occorre indagare ed arginare. ...

Conte: con il Pd oggi alleanza organica fuori luogo. Nessuna svolta su Ucraina Il Sole 24 ORE

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Abbiamo saggiato le qualità, su strada e in offroad, del fuoristrada 4x4 più autentico e puro del mercato: l'Ineos Grenadier. Prezzi a partire da 69.000 euro ...