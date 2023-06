Addio Cormac McCarthy | i 5 libri da leggere oltre a La Strada per conoscerlo

È morto nella serata di ieri, 13 giugno 2023, a 89 anni, uno dei più importanti e amati scrittori contemporanei, l'americanoMcCarthy . Uno di quelli che, per dire, come è stato per Philip Roth prima della sua morte, era sempre considerato dai bene informati uno dei possibili Premi Nobel alla letteratura nel corso ...Sembrava in odore di Nobel, ma purtroppo Corman McCharty è scomparso prima di poter chiudere la sua carriera di narratore con il più prestigioso dei premi. Lo scrittore statunitense, nato nel 1933 a ...McCarthy non ha mai avuto una grande passione per la mondanità dei "circoli letterari", se ne è stato sempre ai margini, proprio come avevano fatto J. D. Salinger e Thomas Pynchon, che con lui ...

Cormac McCarthy, morto il più grande scrittore statunitense ... La Stampa

Con Cormac McCarthy se ne va uno dei più importanti scrittori degli ultimi decenni: ecco i 7 migliori libri dell'autore per ricordarlo.Cormac McCarthy è morto ieri a Santa Fe, nel New Mexico, all’età di 89 anni. Era considerato uno dei maggiori autori americani della fine del Novecento e dell’inizio del nuovo secolo, eppure (o forse ...