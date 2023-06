Addio al Cavaliere Per Fi incognita Marta - Marina E spunta Cairo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La regia by Mediaset è enfatica quanto basta, la cerimonia senza fronzoli. Si potrebbe dire quasi sobria, se non si stesse parlando dell'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, l'uomo con più eccessi e ...

L' addio al Cavaliere. Stop ai lavori parlamentari RaiNews

Milano, 14 giu. (askanews) – La regia by Mediaset è enfatica quanto basta, la cerimonia senza fronzoli. Si potrebbe dire quasi sobria, se non si stesse parlando dell’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, ...MILANO - Il feretro di Silvio Berlusconi ha percorso i 33 chilometri che separano Villa San Martino e Piazza Duomo fra due ali di folla che hanno accolto il passaggio del Cavaliere come si fa con i ca ...