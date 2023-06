Addio a John Romita Sr | leggenda Marvel

Due giovani cowboy texani,Grady Cole () e Lacey Rawlins () hanno attraversato il confine per andare a cercare lavoro e fortuna. Cole si innamora della figlia di un proprietario terriero, ...Chi eraRomita Sr. Nato il 24 gennaio 1930, a Brooklyn, dopo essersi dedicato brevemente al ... L'all'Uomo Ragno Nel 1971, a causa dell'eccessivo carico di lavoro, Romita decide di ..."Lo dico con il cuore pesante, mio padre è morto serenamente nel sonno", ha scrittoRomita Sr. "È una leggenda nel mondo dell'arte e sarebbe un onore per me seguire le sue orme. È stato l'uomo ...

Morto il leggendario fumettista della Marvel John Romita Sr. Sua la rinascita di Spideman e la creazioni di personaggi diventati cult ...È morto John Romita Sr, uno dei più grandi disegnatori di fumetti Marvel di tutti i tempi. Lo storico fumettista aveva 93 anni.