Addio a Berlusconi | applausi e cori da stadio all’uscita del feretro dal Duomo Omaggio di popolo al Cavaliere

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nonostante le polemiche sollevate da alcuni isolati esponenti della sinistra (Conte che non c'è, Rosy Bindi e Nardella che hanno da ridire sul lutto nazionale, il responsabile dell'università per stranieri di Siena che non mette le bandiere a mezz'asta), tutta l'Italia, e Milano in particolare, ha salutato con grande partecipazione Silvio. Impressionante la partecipazione di

... le debolezze, le imprese e le paure, caratteristiche proprie di ogni uomo, anche di: un ... - dice Delpini nell'omelia per l'ultimoal Cavaliere - . Vivere e resistere e non lasciarsi ..."Silvioha subito tanto, troppo, a causa della giustizia. Per questo voglio dedicare a lui la riforma che andrà in Consiglio dei Ministri domani, un passo importante verso un processo ...Blasfemo parlare di futuro e di politica Com'è morto Silvio: il ricovero, la malattia e l'dopo l'abbraccio dei figli È morto Silvioall'ex premier che ha cambiato l'...

L'addio a Silvio Berlusconi a Milano - TUTTI I VIDEO Agenzia ANSA

“Un presidente, c’è solo un presidente”. “Silvio, Silvio”. “Chi non salta, comunista è”. Così, con cori e applausi, la folla ha salutato l’uscita del feretro di Silvio Berlusconi dal Duomo di Milano, ...Il Duomo di Milano è gremito di persone arrivate in piazza per dire addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici, a tenere la ...